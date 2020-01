National Law Enforcement Appreciation Day: How to thank your local agency

NASHVILLE, Tenn. (WKRN) – January 9th is Law Enforcement Appreciation Day. If you would like to thank your local officers, we’ve compiled a list of agencies from across Middle Tennessee and how you can reach them.

Cannon County

Cannon County Sheriff’s Office Facebook: Click Here Mail: 110 Alexander Drive Woodbury, Tennessee 37190 Phone: (615) 563-1000



Cheatham County

Ashland City Police Facebook: Click Here Mail: 233 Tennessee Waltz Pkwy, Ashland City, TN 37015 Phone: (615) 792-5618

Cheatham County Sheriff’s Department Facebook: Click Here Mail: 200 Court Square Ashland City, Tennessee 37015 Phone: (615) 792-4341



Davidson County

Berry Hill Police Department Facebook: Click Here Mail: 698 Thompson Ln, Nashville, TN 37204 Phone: (615) 297-3242

Belle Meade Police Mail: 4705 Harding Pike, Nashville, TN 37205 Phone: (615) 297-6041

Brentwood Police Department Facebook: Click Here Mail: 5211 Maryland Way, PO Box 788 Brentwood, Tennessee 37027 Phone: (615) 371-0160

Davidson County Sheriff’s Office Facebook: Click Here Twitter: Click Here Mail: 506 2nd Avenue North Nashville, TN 37201 Phone: 615-862-8123

Goodlettsville Police Facebook: Click Here Mail: 105 S Main St, Goodlettsville, TN 37072 Phone: (615) 851-5111

Metropolitan Nashville Police Department Facebook: Click Here Twitter: Click Here Mail: 600 Murfreesboro Pike Nashville, Tennessee 37210 Phone: (615) 862-8600



Dickson County

Dickson County Sheriff’s Office Facebook: Click Here Mail: 140 County Jail Dr, Charlotte, TN 37036 Phone: (615) 789-4130



Giles County

Giles County Sheriff’s Department Facebook: Click Here Mail: 200 Thomas Gatlin Dr. Pulaski, TN 38478 Phone: (931) 363-3505



Hickman County

Hickman County Sheriff’s Office Facebook: Click Here Mail: 108 College Ave Centerville, Tennessee 37033 Phone: (931) 729-6143



Humphreys County

Humphreys County Sheriff’s Office Facebook: Click Here Mail: 112 Thompson St, Waverly, TN 37185 Phone: (931) 296-2301 ext. 100



Lawrence County

Lawrence County Sheriff’s Department Facebook: Click Here Mail: 240 West Gaines St. Lawrenceburg, TN 38464 Phone: (931) 762-3626



Macon County

Macon County Sheriff’s Office Mail: 902 Hwy 52 Bypass East Lafayette, TN 37083 Phone: (615) 666-3325



Maury County

Columbia Police Department Facebook: Click Here Mail: 707 N Main St, Columbia, TN 38401 Phone: (931) 388-2727

Maury County Sheriff’s Department Facebook: Click Here Mail: 1300 Lawson White Dr, Columbia, TN 38401 Phone: (931) 388-5151



Montgomery County

Clarksville Police Department Facebook: Click Here Mail: 135 Commerce St Clarksville, Tennessee 37040 Phone: (931) 648-0656

Montgomery County Sheriff’s Office Facebook: Click Here Mail: 120 Commerce St, Clarksville, TN 37040 Phone: (931) 648-0611



Perry County

Perry County Sheriff’s Office Facebook: Click Here Mail: 582 Bethel Rd, Linden, TN 37096 Phone: (931) 295-0303



Robertson County

Robertson County Sheriff’s Office Facebook: Click Here Mail: 507 S Brown St Springfield, Tennessee 37172 Phone: (615) 384-7971



Rutherford County

Murfreesboro Police Department Facebook: Click Here Mail: 1004 N Highland Ave, Murfreesboro, TN 37130 Phone: (615) 893-1311

La Vergne Police Department Facebook: Click Here Mail: 5093 Murfreesboro Rd, La Vergne, TN 37086 Phone: (615) 793-7744

Smyrna Police Department Facebook: Click Here Mail: 400 Enon Springs Rd E, Smyrna, TN 37167 Phone: (615) 459-6644

Rutherford County Sheriff’s Office Facebook: Click Here Mail: 940 New Salem Rd, Murfreesboro, TN 37129 Phone: (615) 898-7877



Smith County

Smith County Sheriff’s Office Mail: 322 Justice Dr #200, Carthage, TN 37030 Phone: (615) 735-2626



Sumner County

Gallatin Police Department Facebook: Click Here Mail: 130 W Franklin Street Gallatin, TN 37066 Phone: 615-452-1313

Hendersonville Police Department Facebook: Click Here Mail: 3 Executive Park Dr. Hendersonville, TN 37075 Phone: (615) 264-5304

Portland Police Department Facebook: Click Here Mail: 433 N. Broadway, Portland, TN 37148 Phone: (615) 325-3434

Sumner County Sheriff’s Office Mail: 117 W Smith St, Gallatin, TN 37066 Phone: (615) 452-2616



Trousdale County

Trousdale County Sheriff’s Department Facebook: Click Here Mail: 210 Broadway Hartsville, Tennessee 37074 Phone: (615) 374-3994



Williamson County

Franklin Police Department Twitter: Click Here Mail: 900 Columbia Avenue, Franklin, TN 37064 Phone: (615) 794-2513

Spring Hill Police Department Facebook: Click Here Twitter: Click Here Mail: 3636A Royal Park Blvd. Spring Hill, Tennessee 37174 Phone: (931) 486-2252

Williamson County Sheriff’s Department Facebook: Click Here Twitter: Click Here Mail: 408 Century Ct Franklin, Tennessee 37064 Phone: (615) 790-5560



Wilson County

Mt. Juliet Police Department Facebook: Click Here Twitter: Click Here Mail: 1019 Charlie Daniels Pkwy, Mt. Juliet, TN 37122 Phone: (615) 754-2550

Lebanon Police Department Facebook: Click Here Mail: 406 Tennessee Blvd, Lebanon, TN 37087 Phone: (615) 444-2323

Wilson County Sheriff’s Office Facebook: Click Here Mail: 105 E High St Lebanon, Tennessee 37087 Phone: (615) 444-1412



State of Tennessee

Tennessee Highway Patrol Facebook: Click Here Twitter: Click Here Mail: 312 Rosa L. Parks Avenue Nashville, TN 37243 Phone: (615) 251-5166



Tennessee State Parks Facebook: Click Here Twitter: Click Here Mail: 312 Rosa L. Parks Ave. William R. Snodgrass Tennessee Tower Nashville, TN 37243 Phone: (615) 532-0001



