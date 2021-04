NASHVILLE, Tenn. (WKRN) – Sunday, April 11 is recognized as National Pet Day.

News 2 is highlighting our viewers furry friends.

Mr. Monkey, Courtesy: Dan Hayes

Waylon, Courtesy: Matt Brown

Stedman, Courtesy: Wanda Woodlee, Shelbyville

Baby and Zero, Courtesy: Shola Richardson

Courtesy: Teresa Dail

This is Osita. We are from Clarksville! Courtesy: Crystal Lyerla

Madelynn & Bridget , Courtesy: Debbie Wick

Ollie, Courtesy: Sean Bradford

Milo, Courtesy: Rob Martin

Roxie and Roscoe, Courtesy: Tamara Bramble:

Finn Mt. Juliet, Courtesy: Alicia Burns

International Pet Day Austin Smith Sun 4/11/2021 6:40 AM Miller “Aussie Shepard” Hermitage TN, Courtesy: Austin Smith

Meet Nick! Kate & Dan Paich, Mt. Juliet, TN

Willow, Courtesy: Laurie & James Adams

Samson, Courtesy: Howard Grant

Hazel, Courtesy Kelsee

Molly and Colt in Lebanon, Courtesy: Glenn Fuller

Molly and Colt in Lebanon, Courtesy: Glenn Fuller

Courtesy: Lisa & George

Jerry Lou, Courtesy: Pamela Shepherd

Zoey from Julie in Brentwood

John Sanderson

Angel, Courtesy: Dawn Daily

Lulu, Courtesy Madison Smith

Nash, Racheal Mifsud

Bam Bam, Courtesy: Tracey Jernigan

Autumn Rose, Brenda McCourt

If you’d like to send us a photo of your pets, send that to pix@wkrn.com.

Please put your name in the email so we can courtesy your photo.